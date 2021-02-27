Кораблі НАТО у Чорному морі відпрацьовують боротьбу з підводними човнами

У навчанні «Посейдон 21» візьмуть участь сімсот військовослужбовців

На Чорному морі під командуванням ВМС Румунії розпочалися багатонаціональні військові навчання «Посейдон 21». Як повідомляє «Курс», під час навчань 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівка з піротехнічним обладнанням і підводний робот будуть відпрацьовувати задачі на морі, на суші і в повітрі.

Офіційне відкриття навчань відбулося 27 лютого в порту Констанца. Вони триватимуть до кінця наступного тижня. Командування флоту в Констанці очолить заплановані навчальні заходи на море, на суші і в повітрі, в яких братимуть участь об'єднані сили і засоби з Болгарії, Франції, Греції, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Румунії.

Сценарій навчань включає спільні послідовності дій по боротьбі з підводними загрозами, в яких відпрацьовуються оперативні процедури НАТО з виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв, послідовність дій для боротьби з авіацією, надводними кораблями і підводними човнами супротивника, а також маневри для буксирування пошкодженого корабля , поповнення запасів у морі і надання першої допомоги.

Раніше стало відомо про те, що друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) увійшла в акваторію Чорного моря в рамках першого розгортання сил Альянсу в 2021 році. Крім навчання з протимінної боротьби «Посейдон», група НАТО також відвідає порти Констанци в Румунії та Одеси в Україні.