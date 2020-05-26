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    Зеленський затвердив нацпрограму Україна–НАТО на 2020 рік

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    <p>Володимир Зеленський затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна&ndash;НАТО</p> - Зеленський затвердив нацпрограму Україна–НАТО на 2020 рік

    Володимир Зеленський затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна–НАТО

    Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО

    Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік».

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в НАТО.

    Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.

    Повідомляється, що головний акцент у програмі зроблено на зусиллях держави для забезпечення безпеки й добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки.

    Реалізація всеосяжних реформ у різних сферах, передбачених РНП, має ще більше наблизити Україну до Альянсу, наголосили в Офісі президента.

    НАТО
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