Зеленський затвердив нацпрограму Україна–НАТО на 2020 рік



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Володимир Зеленський затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна–НАТО

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в НАТО.

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.

Повідомляється, що головний акцент у програмі зроблено на зусиллях держави для забезпечення безпеки й добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки.

Реалізація всеосяжних реформ у різних сферах, передбачених РНП, має ще більше наблизити Україну до Альянсу, наголосили в Офісі президента.