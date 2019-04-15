У НАТО заявили, що нинішня комунікація з Росією гірша, ніж під час холодної війни
-
Розсилка
Головнокомандувач сил НАТО в Європі вважає, що альянсу слід більше спілкуватися з Росією
Комунікація між НАТО і Москвою в період холодної війни була кращою, ніж зараз.
Про це заявив головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає Associated Press.
Він зазначив, що за весь час на своїй посаді лише двічі зустрічався з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, щоправда кілька разів розмовляв із ним по телефону.
«Під час холодної війни ми розуміли сигнали, що подаються один одному. Ми розмовляли. Я не впевнений, що ми розуміємо їх так само добре сьогодні», - підкреслив генерал.
Скапаротті вважає, якщо супротивники знають можливості і наміри один одного, ймовірність конфлікту між ними значно нижча, він назвав спілкування «важливою частиною стримування».
На думку головнокомандувача, НАТО слід більше спілкуватися з російською стороною, що дало б можливість «розуміти один одного і роз'яснювати, що і чому ми робимо».