У НАТО заявили, що нинішня комунікація з Росією гірша, ніж під час холодної війни



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Головнокомандувач сил НАТО в Європі вважає, що альянсу слід більше спілкуватися з Росією

Комунікація між НАТО і Москвою в період холодної війни була кращою, ніж зараз.

Про це заявив головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає Associated Press.

Він зазначив, що за весь час на своїй посаді лише двічі зустрічався з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, щоправда кілька разів розмовляв із ним по телефону.