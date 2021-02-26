Кораблі НАТО увійшли в Чорне море для проведення навчань з Україною

У Чорне море увійшла група кораблів НАТО для участі в навчаннях з Болгарією, Румунією та Україною

Крім навчання, група НАТО також відвідає порти Констанци в Румунії та Одеси в Україні

Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) увійшла в акваторію Чорного моря в рамках першого розгортання сил Альянсу в 2021 році.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зазначається, що група перебуватиме у Чорному морі у складі з турецького флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгарія), тратильщиків ROS Lupu Dinescu (Румунія), ESPS Tajo (Іспанія) і TCG Ayvalık (Туреччина).

Група візьме участь в румунсько-болгарських навчаннях з протимінної боротьби «Посейдон» та проведе навчання з Військово-морськими силами України.

Крім навчання, група НАТО також відвідає порти Констанци в Румунії та Одеси в Україні.

«Використовуючи переваги нашої діяльності в Чорному морі, такі як багатонаціональні навчання, відвідування портів, проходження навчань і патрулювання, розгортання SNMCMG2 в Чорному морі є важливою можливістю, що сприяє досягненню взаєморозуміння, взаємодії і довіри з нашими союзниками і партнерами», – сказав командувач SNMCMG2, капітан ВМС Туреччини Юсуф Карагюлле.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Єнс Столтенберг заявив, що НАТО розширить свою присутність в Чорному морі, а також посилить допомогу Україні і Грузії у відповідь на дії Росії, яка нарощує військову міць в окупованому Криму та Чорноморському регіоні в цілому.

9 лютого 2021 року Столтенберг заявив, що НАТО визнає стратегічну важливість безпеки Чорноморського регіону для всіх союзників та для країн-партнерів, та не допустить одноосібного домінування Росії в Чорному морі.