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    Кораблі НАТО увійшли в Чорне море для проведення навчань з Україною

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    У Чорне море увійшла група кораблів НАТО для участі в навчаннях з Болгарією, Румунією та Україною - Кораблі НАТО увійшли в Чорне море для проведення навчань з Україною
    У Чорне море увійшла група кораблів НАТО для участі в навчаннях з Болгарією, Румунією та Україною
    Фото: facebook.com/snmcmg2

    Крім навчання, група НАТО також відвідає порти Констанци в Румунії та Одеси в Україні

    Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) увійшла в акваторію Чорного моря в рамках першого розгортання сил Альянсу в 2021 році.

    Про це повідомляється на сайті НАТО.

    Зазначається, що група перебуватиме у Чорному морі у складі з турецького флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгарія), тратильщиків ROS Lupu Dinescu (Румунія), ESPS Tajo (Іспанія) і TCG Ayvalık (Туреччина).

    Група візьме участь в румунсько-болгарських навчаннях з протимінної боротьби «Посейдон» та проведе навчання з Військово-морськими силами України.

    Крім навчання, група НАТО також відвідає порти Констанци в Румунії та Одеси в Україні.

    «Використовуючи переваги нашої діяльності в Чорному морі, такі як багатонаціональні навчання, відвідування портів, проходження навчань і патрулювання, розгортання SNMCMG2 в Чорному морі є важливою можливістю, що сприяє досягненню взаєморозуміння, взаємодії і довіри з нашими союзниками і партнерами», – сказав командувач SNMCMG2, капітан ВМС Туреччини Юсуф Карагюлле.

    Нагадаємо, в грудні 2020 року Єнс Столтенберг заявив, що НАТО розширить свою присутність в Чорному морі, а також посилить допомогу Україні і Грузії у відповідь на дії Росії, яка нарощує військову міць в окупованому Криму та Чорноморському регіоні в цілому.

    9 лютого 2021 року Столтенберг заявив, що НАТО визнає стратегічну важливість безпеки Чорноморського регіону для всіх союзників та для країн-партнерів, та не допустить одноосібного домінування Росії в Чорному морі.

    Теги: Туреччина Чорне море НАТО Румунія Іспанія навчання море
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