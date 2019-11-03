Напад на військовий пост у Малі: ІДІЛ взяла відповідальність за вбивство 53 солдатів
У Малі стався один з найбільш смертоносних ударів по армії
Терористична організація «Ісламська держава» взяла відповідальність за напад на військовий пост на північному сході Малі, в результаті чого загинуло більше 50 солдатів.
Про це повідомляє Reuters.
Уряд Малі заявив, що солдати і один мирний житель були вбиті під час нападу на армійський пост в північній частині Малі внаслідок одного з найбільш смертоносних ударів по армії Малі за останній час.
Надзвичайна подія сталася ввечері у п’ятницю, 1 листопада, у населеному пункті Інделімане у районі Менака, що недалеко від кордону з Нігером.
Внаслідок цього терористичного нападу загинуло 53 військових та одна цивільна особа.
Наразі ситуація в районі нападу залишається контрольованою – з цією метою туди надіслали військове підкріплення, ведеться пошук нападників.