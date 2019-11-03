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    У світі

    Напад на військовий пост у Малі: ІДІЛ взяла відповідальність за вбивство 53 солдатів

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    Внаслідок терористичного нападу ІДІЛ&nbsp;загинуло 53 військових&nbsp;та одна цивільна особа - Напад на військовий пост у Малі: ІДІЛ взяла відповідальність за вбивство 53 солдатів
    Внаслідок терористичного нападу ІДІЛ загинуло 53 військових та одна цивільна особа

    У Малі стався один з найбільш смертоносних ударів по армії

    Терористична організація «Ісламська держава» взяла відповідальність за напад на військовий пост на північному сході Малі, в результаті чого загинуло більше 50 солдатів.

    Про це повідомляє Reuters.

    Уряд Малі заявив, що солдати і один мирний житель були вбиті під час нападу на армійський пост в північній частині Малі внаслідок одного з найбільш смертоносних ударів по армії Малі за останній час.

    Надзвичайна подія сталася ввечері у п’ятницю, 1 листопада, у населеному пункті Інделімане у районі Менака, що недалеко від кордону з Нігером.

    Внаслідок цього терористичного нападу загинуло 53 військових та одна цивільна особа.

    Наразі ситуація в районі нападу залишається контрольованою – з цією метою туди надіслали військове підкріплення, ведеться пошук нападників.

    теракт ІДІЛ вбивство напад Ісламська держава Африка
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