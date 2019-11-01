Для пенсіонерів грошей немає, але Росія пробачила борг в 20 млрд доларів країнам Африки
У Росії закінчилися гроші навіть для пенсіонерів
Мовою оригіналу
Есть некий символизм в том, что в один и то же день 23 октября 2019 года – прозвучали два заявления: в Сочи на саммите «Россия-Африка», что мы списали огромную сумму долгов в 20 млрд долларов США; в Москве на пленарном заседании Госдумы, что денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нет (об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов). Также г-н Дроздов обратил внимание, что требуемые 368 млрд рублей— «это большие деньги». Кто же спорит, это, безусловно, деньги немалые.
Важно другое, когда одновременно заявляется о том, что мы кому-то там прощаем 20 млрд долларов США, а денег на пенсионеров нет, это выглядит, по меньшей мере, вызывающе.
Ведь что такое прощенные Африке 20 млрд долларов США – это деньги, которые в свое время страна дала не своим гражданам, а из каких-то там высоких геополитических соображений отдала их неизвестно кому (ну, по большому счету, именно так же). А если вести речь не только об африканских странах, то объем прощеных долгов уже превысил астрономическую сумму в 140 млрд долларов США. Эти деньги фактически оторвали в свое время и от нынешних работающих пенсионеров. И теперь этим же пенсионерам говорят, что денег, видите ли, на индексацию пенсий нет.
Несправедливо? – Да, очень!
Теперь о том, так ли уж нет сегодня в стране денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам.
В стране сегодня, к примеру, накоплены огромные деньги в Фонде национального благосостояния: 8,2 трлн рублей по состоянию на 1 сентября 2019 года, что более чем в 22 (!) раза превышает те самые упомянутые 368 млрд рублей, которые необходимы для индексации работающим пенсионерам.
Мне могут сказать, что ФНБ – это резерв государства, кубышка, которая должна быть на всякий случай. Нет, возражу я, этот Фонд создавался для обеспечения устойчивости сбалансированности бюджета Пенсионного фонда — так записано в Бюджетном кодексе. Получается, что эти деньги просто прямо предназначаются для того, чтобы государство имело при необходимости возможность не отказываться от индексации пенсий. Почему не используем по предназначению?
Джерело: Эхо Москвы