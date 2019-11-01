Для пенсіонерів грошей немає, але Росія пробачила борг в 20 млрд доларів країнам Африки

У Росії закінчилися гроші навіть для пенсіонерів

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Есть некий символизм в том, что в один и то же день 23 октября 2019 года – прозвучали два заявления: в Сочи на саммите «Россия-Африка», что мы списали огромную сумму долгов в 20 млрд долларов США; в Москве на пленарном заседании Госдумы, что денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нет (об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов). Также г-н Дроздов обратил внимание, что требуемые 368 млрд рублей— «это большие деньги». Кто же спорит, это, безусловно, деньги немалые.

Важно другое, когда одновременно заявляется о том, что мы кому-то там прощаем 20 млрд долларов США, а денег на пенсионеров нет, это выглядит, по меньшей мере, вызывающе.

Ведь что такое прощенные Африке 20 млрд долларов США – это деньги, которые в свое время страна дала не своим гражданам, а из каких-то там высоких геополитических соображений отдала их неизвестно кому (ну, по большому счету, именно так же). А если вести речь не только об африканских странах, то объем прощеных долгов уже превысил астрономическую сумму в 140 млрд долларов США. Эти деньги фактически оторвали в свое время и от нынешних работающих пенсионеров. И теперь этим же пенсионерам говорят, что денег, видите ли, на индексацию пенсий нет.

Несправедливо? – Да, очень!

Теперь о том, так ли уж нет сегодня в стране денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

В стране сегодня, к примеру, накоплены огромные деньги в Фонде национального благосостояния: 8,2 трлн рублей по состоянию на 1 сентября 2019 года, что более чем в 22 (!) раза превышает те самые упомянутые 368 млрд рублей, которые необходимы для индексации работающим пенсионерам.

Мне могут сказать, что ФНБ – это резерв государства, кубышка, которая должна быть на всякий случай. Нет, возражу я, этот Фонд создавался для обеспечения устойчивости сбалансированности бюджета Пенсионного фонда — так записано в Бюджетном кодексе. Получается, что эти деньги просто прямо предназначаются для того, чтобы государство имело при необходимости возможность не отказываться от индексации пенсий. Почему не используем по предназначению?

Говорят, что названная в Сочи сумма в 20 млрд долларов США вызвала бурные аплодисменты зала, в котором присутствовали руководители многих африканских стран. Я думаю, что многие миллионы работающих российских пенсионеров, которым несколько последних лет подряд не индексируют их честно заработанные пенсии, тоже были бы готовы поаплодировать решению, которое отменило бы нынешний запрет на индексацию. Кстати, к упомянутым выше 20 млрд долларов США прощенных долгов добавил бы еще и 4,5 млрд рублей, которые, по данным РБК на основе информации о госзакупках, были потрачены на проведение форума «Россия-Африка» в Сочи.

Джерело: Эхо Москвы

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