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    У світі

    У Малі внаслідок нападу на військовий об’єкт загинули понад 50 солдатів

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    У Малі внаслідок нападу на військовий об’єкт загинули понад 50 солдатів

    Серед військовослужбовців внаслідок нападу є також зниклі безвісти

    Понад 50 солдатів були вбиті під час нападу на військовий об’єкт на сході Малі.

    Надзвичайна подія сталася ввечері у п’ятницю, 1 листопада, у населеному пункті Інделімане у районі Менака, що недалеко від кордону з Нігером, пише DW.

    Як повідомив у своєму Twitter міністр комунікацій Малі Йайа Сангаре, внаслідок цього «терористичного нападу» загинуло 53 військових та одна цивільна особа.

    За інформацією агенції AFP, серед військовослужбовців внаслідок нападу є також зниклі безвісти.

    Як поінформували згодом в збройних силах країни, наразі ситуація в районі нападу залишається контрольованою – з цією метою туди надіслали військове підкріплення, ведеться пошук нападників.

    Як повідомлялося, у Малі внаслідок зіткнень між конкуруючими етнічними групами у ніч проти 10 червня загинули майже 100 осіб з етнічної групи догонів.

    міністр тероризм військові Африка
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