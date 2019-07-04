Косово заборонило в’їзд усім сербським чиновникам



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Сербія може вдатися до дзеркальних обмежень щодо косовських чиновників

Косово заборонило всім державним службовцям Сербії в’їзд на свою територію.

Про це 4 липня заявив радник міністра закордонних справ колишньої провінції Сербії Єтлір Зіберай, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, такою є відповідь Приштини на «постійну пропаганду та неправдиві новини щодо цієї країни та її громадян» з боку Сербії.

Зіберай також звинуватив Белград у спробі штучно створити «так звану гуманітарну кризу» на півночі Косова, яку переважно населяють етнічні серби.

У свою чергу депутат сербського парламенту Мірослав Лазанскі, який входить до складу коаліції на чолі з Сербською прогресивною партією, назвав рішення Косова «серйозним кроком до погіршення відносин» між Белградом і Приштиною.

Лазанскі припустив, що Сербія може вдатися до дзеркальних обмежень щодо косовських чиновників.

Як відомо, у травні Косово заборонило в’їзд на свою територію сербському прем’єр-міністру Ані Брнабіч, звинувативши її в «расистських» коментарях щодо албанців. Брнабіч звинувачення відкидала.

Відносини між Сербією та її колишньою провінцією Косовом загострилися після того, як Приштина запровадила стовідсоткове мито на товари з Сербії.