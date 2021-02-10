Зеленський навіть боявся вимовити «перспективи в НАТО» і повернувся до цього лише зараз, зазначив Порошенко

П’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності« Петро Порошенко заявив, що Україна повністю зупинила рух в НАТО після завершення його каденції.

Про це в ефірі «Прямого» сказав Петро Порошенко.

«Треба провести реформу Служби безпеки України, позбавивши її від невластивих функцій. Я хочу наголосити, що якби «Європейська Солідарність» не проголосувала в першому читанні за цей законопроєкт, і зараз активно працює для того, щоб втілені були ті рекомендації щодо членства в НАТО, а це є складовою частиною реформи, велика кількість позицій по реформі армії, яка після завершення моєї каденції була просто зупинена… Ми ж не просто знизили темпи, а ми зупинили наш рух в НАТО, обмежившись лише «відосіками», – резюмував Порошенко.

Політик зазначив, що країни-члени НАТО неодмінно підтримають вступ України в Альянс.

«Зеленський навіть боявся вимовити «перспективи в НАТО» і повернувся до цього лише зараз. Ми також це вітаємо. І твердо переконані, що ми спільно будемо продовжувати ту роботу для того, щоб наздогнати. Бо ми були попереду Грузії, а зараз Грузія нас випередила, і нам треба активно працювати для того, щоб це наздогнати. Безумовно, я твердо переконаний, що і Джозеф Байден, і Ангела Меркель, і Еммануель Макрон, і Європейський Союз, і Туреччина, і багато інших країни-членів НАТО підтримають наше членство», – сказав Порошенко.

Раніше п'ятий президент Петро Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий поговорити з новим президентом США Джо Байденом на тему членства України в НАТО та розповів, про що поцікавився у новообраного очільника Америки.