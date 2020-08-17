У Білорусі під час протестів загинули не менше п’яти людей – правозахисники



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Правозахисники не оприлюднили імена решти трьох загиблих на протестах.

Семеро людей перебувають у критичному стані в реанімації

У Білорусі з 9 серпня під час протестів загинули не менше п'яти осіб. Про це повідомляє «Радіо Свобода - Білорусь» з посиланням на БелаПАН та освітньо-соціальну громадську організацію «Зьвяно».

Зазначається, що ще семеро людей перебувають у критичному стані в реанімації.

«Волонтери після масових побиття протестувальників знайшли 120 осіб у лікарнях Мінська і опитали 30 постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості. На момент виходу звіту влада підтвердила загибель тільки Олександра Тарайковського», - інформує видання.

Волонтери повідомили БелаПАН, що 25-річному Олександру Вихору, який помер в Гомелі, було відмовлено в медичній допомозі. У зв'язку з цим не ведеться розслідування його смерті і відмовлено в судово-медичній експертизі.

Також у правозахисників є свідчення людей, які були госпіталізовані зі зламаними ребрами, руками, травмами очей та іншими травмами, які потребують негайної медичної допомоги. Всі вони стверджують, що медична допомога була надана лише через 6-12 годин, деяким - тільки після втрати свідомості.

Правозахисники не оприлюднили імена решти трьох загиблих на протестах.

Міністерство охорони здоров'я Білорусі офіційно визнало загибель двох людей на протестах.

Як повідомлялося, оприлюднили фото і відео загибелі учасника протестів у Мінську, що спростовує версію влади.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.