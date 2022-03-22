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    Кремль відмовився коментувати втрати Росії у війні в Україні

    Пєсков заявив, що &laquo;ніяк не може коментувати&raquo; дані про майже 10 тис. загиблих російських солдатів в Україні - Кремль відмовився коментувати втрати Росії у війні в Україні
    Пєсков заявив, що «ніяк не може коментувати» дані про майже 10 тис. загиблих російських солдатів в Україні
    фото: dw.com

    Пєсков: кількість втрат – це прерогатива виключно міністерства оборони

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «ніяк не може коментувати» дані про майже 10 тис. загиблих російських солдатів в Україні, які з'явилися на сайті «Комсомольської правди» напередодні. Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на відповідь Пєскова журналістам іноземних ЗМІ

    CNN запитав Пєскова, як він може прокоментувати цифри російських втрат, про які повідомлялося на сайті «Комсомольської правди». Пєсков на це відповів: «Ні, ніяк не можу. Тут треба спитати у «Комсомольської правди»».

    Представник «Комсомольської правди» заявив, що сайт нібито зламали, і що дані про 10 тис.російських солдатів в Україні висіли на сторінці «буквально кілька хвилин».

    Журналіст CNN у свою чергу запитав представника Кремля, наскільки ці цифри близькі до реальності. Пєсков на це відповів, що озвучувати кількість втрат – це прерогатива виключно міністерства оборони.

    Нагадаємо, прокремлівське видання «Комсомольська правда» в понеділок, 21 березня, опублікувало матеріал із втратами російських окупантів в Україні. Посилаючись на дані Міноборони РФ, було вбито 9861 військових, ще 16153 отримали поранення. Згодом інформація була видалена із сайту.

    Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль відмовився коментувати втрати Росії у війні в Україні