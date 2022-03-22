На Луганщині збили ворожий літак

В область йде підкріплення для українських військовослужбовців

На Луганщині вночі українські військовослужбовці збили літак супротивника. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні вночі мінус один літак у орків – долітався. І з огляду на те, що до нас приїхало, повірте, що літаків буде все менше і менше», – сказав він у відеозверненні.

Гайдай зазначив, що до області йде підкріплення для українських військовослужбовців.

«Тому найближчим часом ми витримаємо всі атаки, відіб'ємо та повернемо собі всі ті території, куди трохи зайшли орки – це частина Рубіжного та частина Попасної», – упевнений він.

При цьому глава ОВ зазначив, що на сьогодні обстрілюється вся територія регіону і попросив мешканців не нехтувати безпекою.

За його словами, на Луганщині йде поширення гуманітарних вантажів та заповнення всіх розподільчих складів.

«Я сподіваюся, що до кінця тижня нам вдасться повністю завантажити всі склади, які є у великих містах», – додав Гайдай.

Як повідомлялося, за добу 21 березня внаслідок атаки російських військ по місту Авдіївка на Донеччині загинули п'ять мирних жителів. Також голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти обстріляли магазин у Сєверодонецьку.

Є загиблі та поранені, кількість уточнюється. Люди, як і аналогічно до вчорашньої ситуації, просто стояли в черзі за продуктами.