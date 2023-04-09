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Крик про допомогу лунав із могили: на цвинтарі у Польщі трапилася надзвичайна подія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Крик про допомогу лунав із могили: на цвинтарі у Польщі трапилася надзвичайна подія
60-річний чоловік відвідував могилу матері, сперся на бетонну плиту, яка тріснула, і впав у могилу
фото: lublin.se.pl

У ямі був закривавлений чоловік

На одному з кладовищ у польському Любліні жінка почула благання про допомогу, що лунало з могили. Так почалася операція з порятунку 60-річного чоловіка. Про це пише видання Lublin.se.pl.

Жінка прийшла відвідати могили родичів. Раптом вона почула крик, який лунав із відкритої могили. У ямі був закривавлений чоловік. Він лежав на глибині близько п'яти метрів, у нього була травма ноги.

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Як виявилося, 60-річний чоловік відвідував могилу матері, сперся на бетонну плиту, яка тріснула, і впав у могилу. Зверху його накрили бетонні уламки плити.

Рятувальники спустилися у яму, перев'язали рану та витягли потерпілого на поверхню. Через кілька хвилин його передали медикам.

Нагадаємо, через 28 днів після руйнівного землетрусу в Туреччині рятувальники врятували собаку, яка виживала під завалами будинку. Коли до добермана дісталися, виявилось, що вона народила трьох цуценят, і всі вони живі.

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Теги: травма чоловік жінка

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