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«Цвинтар дорогої військової техніки». Головне з репортажу CNN з острова Зміїний

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«Цвинтар дорогої військової техніки». Головне з репортажу CNN з острова Зміїний
Українські військові повернули контроль над островом
фото: AP/Michael Shtekel

Розповідь офіцера, який керував визволенням, та фотографії з острова

Телеканал CNN опублікував репортаж із острова Зміїний, звільненого українськими військами наприкінці червня. Журналісти показали, який вигляд зараз має острів, і поговорили з військовими – зокрема з офіцером, який, як стверджується, командував операцією зі звільнення Зміїного.

Що втратили росіяни

Журналісти описують острів як «цвинтар дорогої військової техніки». Вони виявили там знищені зенітні комплекси «Панцир», уламки військового вертольота, а також зенітний ракетний комплекс «Тор», який знаходиться «майже в цілковитій безпеці».

«Якби у них [росіян] був час, вони б його підірвали», – каже офіцер із позивним Шекспір, який, як стверджується, керував визволенням Зміїного. За його словами, росіяни залишали острів поспіхом, тому залишили багато зброї та спорядження.

Знищений комплекс «Панцир»
Знищений комплекс «Панцир»
фото: AP/Michael Shtekel
Українські військові поряд із знищеним російським вертольотом
Українські військові поряд із знищеним російським вертольотом
фото: AP/Michael Shtekel

На острові досі багато артилерійських снарядів та мін. Журналісти пишуть, що вони виявили чотири типи мін. Репортери могли переміщатися Зміїним або слідами військових, або територіями, де точно немає боєприпасів, що не розірвалися.

На острові постійно знаходиться невеликий підрозділ ЗСУ. Військовий із позивним Фортуна розповів CNN, що зараз їм треба побоюватися тільки ударів з повітря – літаки чути заздалегідь, тому військові мають час сховатися в укриття. «Плюс у нас є спостерігачі по периметру, і ми отримуємо розвіддані. Зазвичай, нас попереджають про атаку», – каже Фортуна.

За словами військового, він народився в Росії, до війни переїхав до України та одружився. Коли почалося російське вторгнення, він пішов до армії добровольцем. Тим, хто служить на Зміїному, заборонено зв'язуватися з сім'ями по телефону, оскільки противник може засікти сигнал і завдати удару по острову.

На Зміїному більше десятка котів
На Зміїному більше десятка котів
фото: AP/Michael Shtekel

Як звільняли Зміїний

Офіцер із позивним Шекспір розповів, що українські військові почали обстрілювати острів у травні. «Росіяни зробили помилку, вважаючи, що ми не зможемо до них дістати. Вони думали, ми будемо стріляти лише із систем залпового вогню, тому встановили на острові системи ППО. Вони могли перехоплювати наші ракети, але ми завдавали комплексних ударів», – каже офіцер.

За його словами, ЗСУ використовували французькі артилерійські установки Ceasar, системи залпового вогню «Град», а також українські гаубиці «Богдана». Про останні Шекспір каже, що вони більше ламалися, аніж стріляли.

Наприкінці листопада американське видання The New York Times писало, що українські військові вантажили установки Ceasar на баржі, виводили їх у море та звідти обстрілювали Зміїний. Радіус дії Ceasar – 40 кілометрів, а острів знаходиться на відстані близько 50 кілометрів від берега.

Офіцер із позивним Шекспір нічого не розповів про використання барж, але зазначив, що стрілянина по цілях, що знаходяться за водним простором, сильно відрізняється від стрілянини на суші. За його словами, для наведення українці використовували розвідувальні дрони.

Ще однією помилкою росіян офіцер назвав спроби налагодити постачання для угруповання на Зміїному через морський шлях. Кораблі йшли із Севастополя та були вразливі для української армії.

Острів Зміїний
Острів Зміїний
фото: AP/Michael Shtekel

Коли наприкінці червня українські військові висадились на острові, росіян там не було. 30 червня Міністерство оборони Росії оголосило про виведення військ зі Зміїного, назвавши це «кроком доброї волі». «Контроль над Зміїним островом дозволяє контролювати гирло Дунаю, – каже Шекспір. – Без контролю над островом підписання зернової угоди було б неможливим».

PS: У репортажі йдеться про те, що репортери CNN стали першими журналістами, які побували на Зміїному після його звільнення. Агентство Associated Press розповсюдило фото з острова, датовані 18 грудня. За словами журналістів CNN, з міркувань безпеки вони пробули на Зміїному лише годину. По дорозі назад їхній човен сів на мілину: протягом шести годин людей по одному перевозили на інше судно.

Теги: війна росіяни звільнення стрілянина цвинтар повітря укриття військові українці системи ППО

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