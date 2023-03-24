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Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Місцева влада Ірпеня рекламує ділянку національного парку як вже діюче кладовище
фото: Олександр Соколенко

Нелегальні поховання постійно з'являються на території національного парку «Голосіївський»

На території 12 кварталу Святошинського лісництва (Національний природній парк «Голосіївський») з'являються численні нелегальні поховання. Попри відкрите кримінальне провадження та накладений арешт на так зване кладовище, місцева влада рекламує це місце як діюче кладовище. Про це повідомив співробітник парку Олександр Соколенко. 

Нелегальні поховання в нацпарку
Нелегальні поховання в нацпарку
фото: Олександр Соколенко

«Звісно, так не можна, але у представників партії «Нових облич» та людей з орбіти колишнього мера Ірпеня Карплюка, вочевидь, думка інша», – написав Олександр Соколенко.

Формально кладовища у 12 кварталі Святошинського лісництва не існує, а територію лісового кварталу, відповідно до чинної землевпорядної документації, віднесено до Голосіївського національного парку. Проте це, стверджує Соколенко, не хвилює місцевих керманичів.

Нові поховання з'являються попри супротив співробітників парку
Нові поховання з'являються попри супротив співробітників парку
фото: Олександр Соколенко

«З метою попередження в майбутньому спроб ховати у лісі померлих, балансоутримувачем було перекрито лісові дороги шляхом встановлення бетонних блоків. Що своєю чергою викликало бурхливу реакцію Ірпінських керманичів», – пише Соколенко.

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Нелегальне кладовище
фото: Олександр Соколенко

17 березня на узбіччі лісової дороги, що її було перекрито бетонними блоками, зібрався стихійний мітинг під орудою депутата Ірпінської міськради Антона Головенка.

Стихійний мітинг влаштували з вимогою віддати частину заповідного лісу для поховань
Стихійний мітинг влаштували з вимогою віддати частину заповідного лісу для поховань
фото: Олександр Соколенко

«Тема мітингу – віддайте нам шматок заповідного київського лісу, нам нема де ховати померлих (звісно, якщо всю заплаву Ірпеня та зелені зони у місті давно роздано численним забудовникам, на цвинтар місця і справді може забракнути)», – обурюється Соколенко.

21 березня, за свідченнями мешканців Романівки, комунальники Ірпеня, очолювані мером міста Олександром Маркушиним, посунули бетонні блоки з дороги та відкрили заїзд до нелегального цвинтаря. У підсумку співробітники парку викликали слідчо-оперативну групу та подали заяву про злочин. А вже наступного дня дороги до лісу були наново перекриті.

Нагадаємо, що соцмережі приголомшило обурливе відео: депутат Березанської міськради вдарив військового на засіданні сесії. Чоловік у військовій формі критикував місцеву владу, через що, ймовірно, і сталася бійка. 

Теги: місцева влада цвинтар поховання кладовище

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