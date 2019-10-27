Сайдік пояснив, чи можливе введення миротворців ООН на Донбасі
Сайдік звернув увагу на те, що для введення місії ООН на Донбасі потрібна згода Ради безпеки ООН, членом якої є РФ
Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік вважає, що введення миротворчої місії на Донбасі неможливе без згоди РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю Ukrlife.
«Я не сказав би, що це наразі реально. Введення миротворців можливо, якщо сторони домовляться. Тому що без загальної згоди миротворці ООН не можуть бути на Донбасі. Потрібне рішення Ради Безпеки ООН. І ми всі знаємо, хто є членом Ради Безпеки. Тому передумова – це загальна згода», – сказав Сайдік.
Разом з тим, він вбачає доцільність у створенні спільної місії ООН та ОБСЄ на Донбасі, в роботі якої буде корисним досвід ОСБЄ в регіоні.
Представники України, Росії, США, Німеччини і Франції ведуть переговори про розміщення миротворців на Донбасі з вересня 2017 року. Україна вважає, що в разі реалізації даної ідеї миротворцям повинен бути наданий доступ до всієї території Донбасу, де має місце збройний конфлікт, Росія ж вважає, що місію ООН слід пускати лише на лінію дотику.