Сайдік пояснив, чи можливе введення миротворців ООН на Донбасі



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Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Сайдік каже, що введення миротворців на Донбасі неможливе без згоди РФ

Сайдік звернув увагу на те, що для введення місії ООН на Донбасі потрібна згода Ради безпеки ООН, членом якої є РФ

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік вважає, що введення миротворчої місії на Донбасі неможливе без згоди РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю Ukrlife.

«Я не сказав би, що це наразі реально. Введення миротворців можливо, якщо сторони домовляться. Тому що без загальної згоди миротворці ООН не можуть бути на Донбасі. Потрібне рішення Ради Безпеки ООН. І ми всі знаємо, хто є членом Ради Безпеки. Тому передумова – це загальна згода», – сказав Сайдік.

Разом з тим, він вбачає доцільність у створенні спільної місії ООН та ОБСЄ на Донбасі, в роботі якої буде корисним досвід ОСБЄ в регіоні.

Представники України, Росії, США, Німеччини і Франції ведуть переговори про розміщення миротворців на Донбасі з вересня 2017 року. Україна вважає, що в разі реалізації даної ідеї миротворцям повинен бути наданий доступ до всієї території Донбасу, де має місце збройний конфлікт, Росія ж вважає, що місію ООН слід пускати лише на лінію дотику.