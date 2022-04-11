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    Кулеба попередив про можливі провокації Кремля

    Кулеба попередив про можливі провокації Кремля
    фото з відкритих джерел

    Кулеба: «Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію»

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг західних політиків та ЗМІ про можливі інформаційні провокації з боку Росії. Про це Кулеба написав у Twitter.

    «Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та засипати коментарями з дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому», – написав Кулеба.

    Нагадаємо, раніше Кулеба заявив що Україні потрібна зброя, щоб Путін не напав на НАТО.

    До слова, російська пропаганда продовжує розповідати страшилки про «українських націоналістів», цього разу – як ті начебто тероризують жителів Харкова.

    Читайте також: Росія готує наступ на Харківщині та провокації в Придністров’ї – Генштаб
    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба попередив про можливі провокації Кремля