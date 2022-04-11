Кулеба попередив про можливі провокації Кремля

Кулеба: «Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг західних політиків та ЗМІ про можливі інформаційні провокації з боку Росії. Про це Кулеба написав у Twitter.

«Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та засипати коментарями з дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому», – написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив що Україні потрібна зброя, щоб Путін не напав на НАТО.

До слова, російська пропаганда продовжує розповідати страшилки про «українських націоналістів», цього разу – як ті начебто тероризують жителів Харкова.