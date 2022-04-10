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    Україні потрібна зброя, щоб Путін не напав на НАТО – Кулеба

    Дмитро Кулеба вважає українську армію другою у світі - Україні потрібна зброя, щоб Путін не напав на НАТО – Кулеба
    Дмитро Кулеба вважає українську армію другою у світі
    Фото: aspi.com.ua

    Російський диктатор готовий перевірити на міцність п’яту статтю альянсу

    НАТО має надати Україні всю необхідну для захисту зброю аби потім Заходу не довелося долучатися до бою, коли Путін вирішить перевірити п’яту статтю альянсу про колективну оборону. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтервʼю NBC News.

    «Якби ми були членом НАТО, цієї війни не сталося б. Це стратегічна помилка, якої у 2008 році припустилися Німеччина і Франція, відхиливши зусилля США та інших союзників щодо вступу України в НАТО, за яку ми розплачуємося», – сказав він.

    «Не Німеччина чи Франція платять, а Україна», – підкреслив Кулеба.

    На переконання міністра, українська армія також є другою найсильнішою армією у світі не з огляду цифри, а з огляду на бойовий досвід і здатність воювати.

    «Все, що нам треба, це найсучасніша зброя будь-якого виду, надана нам. Ми пропонуємо Заходу і НАТО справедливу угоду: ви надаєте нам все, що нам треба, – і ми воюємо, аби вам не довелося долучатися до бою, коли Путін вирішить перевірити пʼяту статтю Північноатлантичного договору і атакувати одну з країн НАТО», – додав міністр.

    Раніше президент Володимир Зеленський висловлював думку, що російського вторгнення могло б не бути або воно розгорталося б інакше, якби Україна була членом Північноатлантичного альянсу.

    Нагадаємо, Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні після вторгнення Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

    Раніше стало відомо, що федеральний уряд ФРН категорично відмовляється надати Україні сучасні бронетранспортери Marder. При цьому міністерство оборони Німеччини позитивно вирішило питання щодо продажу чеською стороною бронетехніки для України

    Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і зараз стверджує, що рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році було правильним.

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    Теги: росія окупанти США Німеччина НАТО зброя Ангела Меркель армія війна путін Франція Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба Олаф Шольц
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    Україні потрібна зброя, щоб Путін не напав на НАТО – Кулеба