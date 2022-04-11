З Ірпеня та Бучі запрацював тимчасовий міст до Києва (відео)

Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м

З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом. Про це повідомляє «Укрінформ».

До слова, насипний міст побудувати у Романівці. Роботи тривали п’ять днів і велися цілодобово. Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м , ширина – 9 м . Для його побудови використали понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів.

По ньому зможуть перевозити гуманітарну допомогу, будматеріали до визволених від окупантів міст. На цьому місці був зруйнований міст, фото якого облетіло весь світ, коли люди пішки переправлялися по воді на інший берег.

Нагадаємо, з 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.