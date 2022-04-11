  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З Ірпеня та Бучі запрацював тимчасовий міст до Києва (відео)

    З Ірпеня та Бучі запрацював тимчасовий міст до Києва (відео)
    фото: скріншот відео

    Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м

    З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом. Про це повідомляє «Укрінформ».

    До слова, насипний міст побудувати у Романівці. Роботи тривали п’ять днів і велися цілодобово. Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його побудови використали понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів.

    По ньому зможуть перевозити гуманітарну допомогу, будматеріали до визволених від окупантів міст. На цьому місці був зруйнований міст, фото якого облетіло весь світ, коли люди пішки переправлялися по воді на інший берег.

    Нагадаємо, з 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

    Теги: росія окупанти дороги війна Київщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З Ірпеня та Бучі запрацював тимчасовий міст до Києва (відео)