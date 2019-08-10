Курйоз: у Росії керівник організації «Життя без наркотиків» отруївся наркотиками



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На активіста складено адміністративний матеріал

Керівник громадської організації з реабілітації наркозалежних осіб потрапив у поле зору працівників відділу з контролю за обігом наркотиків УМВС Росії по місту Сиктивкару. Про це повідомляє КомиИнформ з посиланням на прес-службу МВС по Комі.

Встановлено, що 37-річний мешканець Сиктивкару, вживши наркотик, отримав сильну інтоксикацію, з якою його доставили в медичний заклад для надання відповідної медичної допомоги.

За немедичне споживання наркотичного засобу стосовно громадського активіста був складений адміністративний матеріал за статтею 20.20 Кодексу Російської Федерації про адміністративну відповідальність та призначено покарання у вигляді адміністративного арешту на четверо діб.

За даними видання, мова йде про організацію «Життя без наркотиків».