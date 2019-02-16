Лагард розповіла про зустріч із Тимошенко



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За словами Лагард бесіда із Тимошенко зосередилася на останніх економічних подіях в Україні

Лагард заявила, що дискусія з Тимошенко була відкритою

Керуючий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард зустрілася з головою партії Батьківщина Юлією Тимошенко в Мюнхені. Про це інформує прес-служба МВФ.

Після зустрічі Лагард заявила, що їх бесіда зосередилася на останніх економічних подіях в Україні.

«Я мала відкриту дискусію з Юлією Тимошенко в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Наша бесіда зосередилася на останніх економічних подіях в Україні та на необхідності продовження реалізації програми економічних реформ з боку органів влади в рамках підтримки МВФ «стенд-бай», включаючи антикорупційні рамки», - сказано у заяві Лагард.

Також вона наголосила на необхідності України «забезпечити досягнення, досягнуті у відновленні макроекономічної стабільності, і продовжити глибокі структурні реформи, необхідні для досягнення більш міцного економічного зростання і сталого життя людей».

Нагадаємо, після зустрічі із директором МВФ Крістін Лагард Юлія Тимошенко наголосила на «необхідності продовження співпраці з фондом з урахуванням реальної ситуації в економіці та соціальній сфері, щоб питання макрофінансової стабільності та соціальної згуртованості, рівня життя українських громадян були збалансовані, а не в конфлікті».