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    У світі

    Лагард розповіла про зустріч із Тимошенко

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    <p>За словами Лагард бесіда із Тимошенко зосередилася на останніх економічних подіях в Україні</p> <div></div> - Лагард розповіла про зустріч із Тимошенко

    За словами Лагард бесіда із Тимошенко зосередилася на останніх економічних подіях в Україні

    Лагард заявила, що дискусія з Тимошенко була відкритою

    Керуючий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард зустрілася з головою партії Батьківщина Юлією Тимошенко в Мюнхені. Про це інформує прес-служба МВФ.

    Після зустрічі Лагард заявила, що їх бесіда зосередилася на останніх економічних подіях в Україні.

    «Я мала відкриту дискусію з Юлією Тимошенко в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Наша бесіда зосередилася на останніх економічних подіях в Україні та на необхідності продовження реалізації програми економічних реформ з боку органів влади в рамках підтримки МВФ «стенд-бай», включаючи антикорупційні рамки», - сказано у заяві Лагард.

    Також вона наголосила на необхідності України «забезпечити досягнення, досягнуті у відновленні макроекономічної стабільності, і продовжити глибокі структурні реформи, необхідні для досягнення більш міцного економічного зростання і сталого життя людей».

    Нагадаємо, після зустрічі із директором МВФ Крістін Лагард Юлія Тимошенко наголосила на «необхідності продовження співпраці з фондом з урахуванням реальної ситуації в економіці та соціальній сфері, щоб питання макрофінансової стабільності та соціальної згуртованості, рівня життя українських громадян були збалансовані, а не в конфлікті».

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