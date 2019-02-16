Тимошенко пояснила директору МВФ, чому треба знизити ціни на газ



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Тимошенко на зустрічі з Лагард: Треба врахувати реальну ситуацію в економіці

Тимошенко наголосила, що співпраця із фондом є надзвичайно важливою для України

В межах участі у заходах Мюнхенської безпекової конференції голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це інформує прес-служба політсили.

За її даними, сторони детально обговорили соціально-економічну ситуацію в Україні, перспективи економічного розвитку нашої держави та питання співробітництва між Україною та МВФ.

Тимошенко наголосила на «необхідності продовження співпраці з фондом з урахуванням реальної ситуації в економіці та соціальній сфері, щоб питання макрофінансової стабільності та соціальної згуртованості, рівня життя українських громадян були збалансовані, а не в конфлікті».

Окремо йшлося про пріоритети та виклики на шляху впровадження реформ в Україні після президентських виборів.

У зустрічі також брав участь заступник Голови партії «Батьківщина», голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Під час Українського ланчу в межах Мюнхенського безпекового форуму Юлія Тимошенко заявила, що впевнена в тому, що переговори з МВФ триватимуть і завершаться ухваленням програми фінансування реформ, яка враховуватиме зниження ціни на газ для населення принаймні вдвічі.

Вона наголосила, що співпраця із фондом є надзвичайно важливою для України. Але на умовах, які не шкодитимуть інтересам звичайних українців.

«Я не дозволю нікому брати ціни на газ монопольні, неринкові, які затверджені не ринком, а урядом, які мають 300% рентабельності. В той час, коли українці мають сьогодні середню заробітну плату 300 доларів на місяць і середню пенсію десь на рівні 65 доларів на місяць. І тому все буде збалансовано, галузь газова буде абсолютно прибутковою, навіть в цьому не сумнівайтеся», – запевнила лідер «Батьківщини».

«Жодного зобов’язання, яке я не змогла би виконати за перші півроку президентства, я як досвідчений політик на себе не беру», – наголосила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, що 15-16 лютого Юлія Тимошенко та Григорій Немиря беруть участь у заходах Мюнхенської безпекової конференції, яка проходить у м. Мюнхені (Німеччина).

Раніше Тимошенко заявила про початок переговорів з МВФ про нові ціни на газ.