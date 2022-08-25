Латвія остаточно знесла пам'ятник радянським військовим: видовищні кадри

Падіння 79-метрового обеліска спостерігачі зустріли оплесками

Останній елемент пам’ятника радянським військовим у парку Перемоги в латвійській Ризі – 79-метровий обеліск – сьогодні, 25 серпня, було знесено. Про це повідомляє Delfi.

Демонтаж 79-метрової стели тривав приблизно сім годин, падіння викликало гуркіт та сильний сплеск води у басейні. Падіння обеліска спостерігачі зустріли оплесками.

Раніше мер Риги Мартінш Стакіс заявив, що після демонтажу пам'ятник знищать. Він пояснив це тим, що Музей окупації не визнав жодну з частин комплексу художньою цінністю.

10 фото На весь екран



















Як відомо, знесення всіх елементів архітектурного ансамблю меморіалу зайняло три дні. У вівторок, 23 серпня, було знесено групу скульптур, що зображують радянських воїнів, а в середу, 24 серпня, – скульптуру «Батьківщина-мати».

Напередодні початку демонтажу пам'ятника, 22 серпня, приблизно 50 людей протестували проти знесення радянського пам'ятника у парку Перемоги. Поліція затримала сімох людей.

Зазначимо, що 13 липня в Латвії опублікували перелік радянських монументів, які влада республіки має намір знести. У списку фігурують такі об'єкти, як обеліск радянським воїнам-визволителям Риги, пам'ятник захисникам Лієпаї 1941 року, пам'ятник радянським латиським партизанам, пам'ятне каміння командирам партизанських загонів, пам'ятне каміння невідомому солдатові та інші.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що самоврядування литовської столиці Вільнюса планує демонтувати радянські скульптури на цвинтарі Антакальніс, які є найбільшим радянським меморіалом на території Литви. Знесення меморіалу заплановано на 14 вересня.