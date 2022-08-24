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Латвія знесла пам’ятник «Батьківщина-мати»: фото та відео

Надія Клочко
glavcom.ua
Латвія знесла пам’ятник «Батьківщина-мати»: фото та відео
Рішення про знесення пам'ятника було ухвалене ще у липні
фото: TVNET

Пам'ятник, встановлений у парку Перемоги у Ризі, був найбільшим пам’ятником радянським військовим у Латвії

У латвійські столиці Ризі демонтували пам'ятник «Батьківщина-мати», який був частиною архітектурного ансамблю пам’ятника радянським військам. Про це повідомляє агентство TVNET.

Агентство зазначає, що демонтажні роботи привертають увагу людей. Поряд із місцем проведення робіт чергує велику кількість нарядів поліції. У знесенні зайнята важка будівельна техніка. Пам'ятку зносять за допомогою підривних робіт. Наразі з усього архітектурного ансамблю залишився лише 79-метровий обеліск.

Латвія знесла пам’ятник «Батьківщина-мати»: фото та відео фото 1

Наразі обгороджено не лише територію навколо комплексу пам'яток, а й частину території парку з іншого боку вулиці Барініу. Рух пішоходів цією вулицею зупинено.

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Як відомо, 23 серпня у латвійській столиці Ризі, в районі Пардаугава, почалося знесення пам'ятника радянським солдатам.

Напередодні початку демонтажу пам'ятника, 22 серпня, приблизно 50 людей протестували проти знесення радянського пам'ятника у парку Перемоги. Поліція затримала сімох людей.

Зазначимо, що 13 липня в Латвії опублікували перелік радянських монументів, які влада республіки має намір знести. У списку фігурують такі об'єкти, як обеліск радянським воїнам-визволителям Риги, пам'ятник захисникам Лієпаї 1941 року, пам'ятник радянським латиським партизанам, пам'ятне каміння командирам партизанських загонів, пам'ятне каміння невідомому солдатові та інші.

Раніше мер Риги Мартінш Стакіс заявив, що після демонтажу пам'ятник знищать. Він пояснив це тим, що Музей окупації не визнав жодної з частин комплексу художньою цінністю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що самоврядування литовської столиці Вільнюса планує демонтувати радянські скульптури на цвинтарі Антакальніс, які є найбільшим радянським меморіалом на території Литви. Знесення меморіалу заплановано на 14 вересня. 

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Теги: пам'ятник Латвія

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