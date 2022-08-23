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Латвія зносить 79-метровий радянський пам’ятник, росіяни влаштували бунт

Надія Клочко
glavcom.ua
Латвія зносить 79-метровий радянський пам’ятник, росіяни влаштували бунт
Рішення про знесення пам'ятника було ухвалене ще у липні
фото: TVNET

Після знесення монумент буде знищено

У латвійські столиці Ризі, в районі Пардаугава, сьогодні, 23 серпня, почалося знесення пам'ятника радянським солдатам – 79-метрового обеліска пам’ятника визволителям Риги. Біля монумента чергує поліція, повідомляє портал Delfi.

Біля підніжжя пам'ятника працює екскаватор, який демонтує сходи. Йому допомагає менший екскаватор, що перевозить будівельне сміття в контейнер. Територія об'єкта обгороджена. Також там розміщені контейнери для будівельного сміття та житлові вагони для будівельників.

По периметру меморіального ансамблю, що знищується, чергує поліція, навколо комплексу знаходяться не менше десяти мікроавтобусів силовиків.

Латвія зносить 79-метровий радянський пам’ятник, росіяни влаштували бунт фото 1
фото: Delfi

Як повідомляє Delfi, напередодні початку демонтажу пам'ятника, 22 серпня, приблизно 50 людей протестували проти знесення радянського пам'ятника у парку Перемоги. Поліція затримала сімох людей.

Проведення акції анонсував «Союз росіян Латвії» на 22 серпня. Міська рада не дозволила проводити протест, однак приблизно 50 людей все одно зібралися біля парку, де розташовується пам'ятник. Частина людей прийшла з червоними квітами, деякі вигукували гасло «Фашизм не пройде», але більшість учасників акції, як кажуть журналісти, стояли спокійно, не вступаючи у дискусії.

Крім того, біля парку зібралися декілька молодих людей із латвійським прапором та плакатом із написом «Валіза, вокзал, Росія». Деякі противники знесення пам'ятника вступали у словесну перепалку зі своїми опонентами.

Латвія зносить 79-метровий радянський пам’ятник, росіяни влаштували бунт фото 2
фото: Delfi
Латвія зносить 79-метровий радянський пам’ятник, росіяни влаштували бунт фото 3
фото: Delfi

Зазначимо, що 13 липня в Латвії опублікували перелік радянських монументів, які влада республіки має намір знести. У списку фігурують такі об'єкти, як обеліск радянським воїнам-визволителям Риги, пам'ятник захисникам Лієпаї 1941 року, пам'ятник радянським латиським партизанам, пам'ятне каміння командирам партизанських загонів, пам'ятне каміння невідомому солдатові та інші.

Раніше мер Риги Мартінш Стакіс заявив, що після демонтажу пам'ятник знищать. Він пояснив це тим, що Музей окупації не визнав жодної з частин комплексу художньою цінністю.

Пам'ятник Парку Перемоги у Ризі – офіційна назва Пам'ятник визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників – пам'ятник встановлений у парку Перемоги в Пардаугаві, Рига. Висота обеліска, який є частиною пам'ятника, становить 79 метрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що самоврядування литовської столиці Вільнюса планує демонтувати радянські скульптури на цвинтарі Антакальніс, які є найбільшим радянським меморіалом на території Литви. Знесення меморіалу заплановано на 14 вересня. 

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Теги: Латвія пам'ятник росія СРСР

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Латвія зносить 79-метровий радянський пам’ятник, росіяни влаштували бунт
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