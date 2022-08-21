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Литва вирішила позбутися найбільшого в країні меморіалу радянським військам

Надія Клочко
glavcom.ua
Литва вирішила позбутися найбільшого в країні меморіалу радянським військам
Радянські скульптури знесуть 14 вересня
фото з відкритих джерел

Влада Литви готується до знесення чергового радянського пам’ятника

Самоврядування литовської столиці Вільнюса планує демонтувати радянські скульптури на цвинтарі Антакальніс, які є найбільшим радянським меморіалом на території Литви. Знесення меморіалу заплановано на 14 вересня. Про це повідомила литовська агенція Delfi.

За даними самоврядування, наразі готується рішення ради про передачу скульптур у довірче управління.

«Після того, як буде ухвалене рішення і скульптури будуть передані, їх демонтаж буде оперативно здійснено», – повідомили в муніципалітеті й додали, що засідання ради з цього питання призначене на 14 вересня.

За інформацією видання, політики столичного муніципалітету одноголосно вирішили зняти шість фігурних стел із сірого граніту, що зображують радянських воїнів Другої світової війни, на початку червня, до того, як їх викреслили з реєстру нерухомих культурних цінностей.

Також повідомляється, що від такої радянської спадщини відмовилися й інші муніципалітети.

Нагадаємо, в липні у литовській Клайпеді демонтували два пам’ятники, присвячених радянським воякам.

У травні Сейм Латвії проголосував за законопроєкт, який припиняє дію 13 статті латвійсько-російського договору про збереження меморіальних споруд. Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні. Таким чином Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до зносу радянських пам’ятників.

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Теги: пам'ятник СРСР Литва

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