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Латвія готує обмеження на використання російської мови

Надія Клочко
glavcom.ua
Латвія готує обмеження на використання російської мови
Росіяни у 2018 році вийшли на протест у Латвії через перехід шкіл нацменшин на навчання державною мовою
фото з відкритих джерел

Більшість латвійців висловилися проти використання російської мови як другої державної ще у 2012 році

Міністерство юстиції Латвії готує проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях. Про це заявив міністр юстиції Яніс Борданс, повідомляє Delfi.

Міністр нагадав, що на референдумі 2012 року майже 75% громадян висловилися проти використання російської мови як другої державної.

«Довготривалі наслідки русифікації виявляються у тому, що закріпилася практика одночасного використання латвійської та російської мови у повсякденному спілкуванні, закладах надання послуг, на робочому місці… Практика така, що латвійці мають знати російську мову у багатьох ситуаціях. Цього не можна допускати, окрім певних випадків, які будуть перераховані у законі. Але суспільство має знати, що латвійська мова має використовуватися у ділових відносинах та для спілкування на робочому місці», – пояснив Борданс.

За словами очільника Мін’юсту Латвії, проєкт найближчим часом обговорять члени коаліції і після погодження позицій його можуть внести у Сейм. Потенційно це може означати вилучення російської мови як додаткової до латвійської у різноманітних сервісах та обмеження на вимогу знання російської в описі вакансій.

«Наприклад, якщо роботодавець наймає 50 працівників і вимагає, щоб принаймні частина знали й використовували мову, яка не є офіційною мовою у ЄС, чи вказує, що знання російської буде перевагою – це потрібно буде обґрунтувати», – зазначив міністр.

Нагадаємо, 11 серпня сейм Латвії офіційно визнав Росію спонсором тероризму, а її дії в Україні – тероризмом. Сейм закликав країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Також раніше поліція Латвії відмовилася охороняти генеральні консульства Російської Федерації в Даугавпілсі та Лієпаї. 

Повідомлялося також, що посольство Латвії у РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам. 

Додамо, що ще у 2018 році у Латвії ухвалили поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою. Через це рішення представники російської спільноти у Латвії провели низку акцій протесту. 

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Теги: мова росія Латвія

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