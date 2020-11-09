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    У світі

    Латвія вводить жорсткий карантин через спалах Covid-19

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    <span>Нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро</span> - Латвія вводить жорсткий карантин через спалах Covid-19
    Нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро

    Уряд вирішив ввести локдаун, щоб уповільнити поширення коронавірусу

    Влада Латвії ввела в країні з 9 листопада режим надзвичайного стану. Про це повідомляє агентство BNS.

    Згідно з рішенням уряду та ради з кризового управління, з понеділка в республіці під забороною виявляються всі очні заходи з чисельністю учасників понад 10, за винятком похорону, мітингів і пікетів на свіжому повітрі.

    Заборонені всі спортивні заходи з глядачами, час роботи всіх культурних заходів, виставок та богослужінь обмежено 22:00.

    Режим НС триватиме як мінімум до 6 грудня, але може бути продовжений, якщо ситуація з коронавірусом в країні не покращиться.

    За порушення карантинних обмежень громадян будуть карати штрафом від 10 до 2 тисяч євро, а заклади – від 140 до 5 тисяч євро.

    За останніми даними, коронавірусом в Латвії заразилися 7 476 осіб, загинули майже 100 пацієнтів з Covid-19.

    Нагадаємо, що Латвія оголосить надзвичайний стан через Covid-19.

    Нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро.

    Як повідомлялося, з кінця жовтня країни Балтії фіксують нові «коронавірусні» рекорди.

    Латвія карантин влада коронавірус
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