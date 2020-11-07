Імунолог жорстко розкритикував адаптивний карантин в Україні

«Інформація, яку дає глава МОЗ Максим Степанов останнім часом – негативна і говорить про бездіяльність» – імунолог

Адаптивний карантин, який діяв в Україні з весни, нічого не дав в плані мінімізації жертв Covid-19 і захисту найбільш уразливих категорій населення.

Про це в ефірі «Апостроф Live» розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський.

«Природно, що люди хворіють і вмирають, тому потрібно ці жертви мінімізувати, а це не робиться. Ми граємо вже півроку в «Зірницю», ми розфарбували країну, і що далі? Що нам дав адаптивний карантин? Нічого не дав. Потрібно в першу чергу захищати не всіх, а вразливих, тобто групи ризику. А дітям і молодим людям рано чи пізно все одно доведеться перехворіти», – сказав він.

Імунолог додав, що інформація, яку дає глава МОЗ Максим Степанов останнім часом – негативна і говорить про бездіяльність.

«Що ми чуємо від міністра в останні дні. У нас зі слів того ж міністра виявляється, що кількість ліжок з киснем – це менше половини сьогоднішнього ковідного фонду. Концентраторів мало, вакцини найближчим часом не буде. Ніяк не проводиться робота з категоріями ризику. Тобто вся інформація, яку озвучує той же міністр, є негативною і каже про бездіяльність», – констатував Волянський.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей. Це на 1025 осіб більше, ніж у попередній день (9721).

Також відомо, що одужали 8685 людей (у попередній день 10762), а 187 – померло від ускладнень (вчора 201 людина).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312 осіб.

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