Лавров прокоментував можливість обміну утримуваними особами між Україною та РФ



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Очільник російського МЗС Сергій Лавров

Глава МЗС Росію закликав не гнатися за сенсацією у питанні обміну утримуваними особами

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Про це він сказав за підсумками переговорів з главою МЗС ФРН Хайко Маасом у Москві.

«Для того, щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати конкретні правові, технічні, організаційні аспекти», - сказав він.

За словами глави МЗС, «потрібно не забувати про те, що мова йде про долі людей, і тут потрібно не гонитва за сенсаціями, щоб першими встигнути про щось повідомити, а кропітка робота на результат».

Так Лавров відповів на питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що обмін утримуваними особами, в тому числі українськими моряками, може статися до кінця серпня.

Міністр також нагадав, що президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський двічі розмовляли по телефону і обговорювали в тому числі і ситуацію з утримуваними особами.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

Джерело: Інтерфакс-Україна