До Києва з Одеси везуть трьох арештантів на обмін - правозахисники



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Одеське СІЗО 21 серпня залишили троє арештантів

Правозахисники посилаються на інформацію, отриману від дружини одного з обвинувачених - Галини Мельничук

З Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука. Про це повідомляється на сайті організації Успішна варта в середу, 21 серпня.

Правозахисники посилаються на інформацію, отриману від дружини одного з обвинувачених - Галини Мельничук. За її словами, їх випустили і змінили їх санкцію на вимогу ГПУ. У залі суду прокурор заявив, що у зв'язку з обміном.

Також повідомляється, що списки на обмін надала Росія, а четвертого фігуранта справи Валерія Пікалова повернули в СІЗО.

Всі четверо були затримані в березні 2017 року в Одесі за підозрою у створенні шпигунської мережі. За версією слідства, Бобова, Хитров, Пікалов та Мельничук завербували ряд співробітників стратегічних підприємств і військових частин півдня України, збирали службову інформацію. А також вели спостереження за військовими об'єктами і переміщенням сил ЗСУ, збирали інформацію про активістів Одеської області.

Їх звинувачують у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 і ч. 1 ст. 263 КК України - держзрада та незаконне поводження зі зброєю.

Бобова, Хитров, Пікалов та Мельничук спростовують версію слідства і пред'явлені звинувачення. Більше двох років у справі постійно змінюються судді, і за цей час її так і не почали розглядати по суті.

Раніше повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.