У Лефортово прийняли передачі для українських політв’язнів Сущенка, Панова і Сизоновича



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Активістка наголосила, що не заявляє про те, що українських політв’язнів тримають у Лефортово

У московському СІЗО Лефортово прийняли передачі активістів для українських політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича.

Про це повідомила кореспондентка «Новой газеты» Вікторія Івлєва.

«На Романа Сущенка, Олексія Івановича Сизоновича і Євгена Панова сьогодні були зроблені передачі в СІЗО Лефортово… До в'язнів Лефортово передачі доходять дуже швидко, думаю, що протягом години», — написала Івлєва.

Водночас, вона наголосила, що не заявляє про те, що українських політв’язнів тримають у Лефортово, але припускає, що прийняття співробітниками СІЗО передачі для зазначених ув'язнених свідчить про це.

«Стверджую я лише те, що і на ім'я Романа, і на ім'я Олексія Івановича, і на ім'я Євгена були зроблені передачі вагою по шість з половиною кілограмів. І ці передачі прийняті», — підкреслила журналістка.

Раніше повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

Також нагадаємо, що Росія відпустила українця, якого засудила за участь у «Правому секторі».