Українських політв'язнів і моряків звільнять до кінця літа, - росЗМІ



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Передбачається, що Україні точно передадуть моряків із захоплених 25 листопада в Чорному морі бронекатерів «Бердянськ» і «Нікополь» і буксира «Яни Капу»

Влада Росії і України знаходиться на фінальній стадії узгодження обміну утримуваними громадянами - ЗМІ

Російська Федерація звільнить українських політв'язнів і моряків до кінця літа. Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що влада Росії і України знаходиться на фінальній стадії узгодження обміну утримуваними громадянами.

За даними джерел, обмін відбудеться ще до кінця серпня. Крім того, цю інформацію виданню нібито підтвердив один з українських дипломатів.

Передбачається, що Україні точно передадуть моряків із захоплених 25 листопада в Чорному морі бронекатерів «Бердянськ» і «Нікополь» і буксира «Яни Капу». В даному випадку російська сторона допускає, що їх звільнять на поруки українського омбудсмена Людмили Денисової.

При цьому не виключено, що Києву передадуть і інших, у тому числі і тих, хто вже отримав вироки і відбуває покарання.

Нагадаємо, раніше директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова, заявив, що Російська Федерація і Україна у найближчі тижні можуть провести обмін полоненими.