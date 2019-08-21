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    Суспільство

    Українських політв'язнів і моряків звільнять до кінця літа, - росЗМІ

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    Передбачається, що Україні точно передадуть моряків із захоплених 25 листопада в Чорному морі бронекатерів &laquo;Бердянськ&raquo; і &laquo;Нікополь&raquo; і буксира &laquo;Яни Капу&raquo; - Українських політв'язнів і моряків звільнять до кінця літа, - росЗМІ
    Передбачається, що Україні точно передадуть моряків із захоплених 25 листопада в Чорному морі бронекатерів «Бердянськ» і «Нікополь» і буксира «Яни Капу»

    Влада Росії і України знаходиться на фінальній стадії узгодження обміну утримуваними громадянами - ЗМІ

    Російська Федерація звільнить українських політв'язнів і моряків до кінця літа. Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на свої джерела.

    Зазначається, що влада Росії і України знаходиться на фінальній стадії узгодження обміну утримуваними громадянами.

    За даними джерел, обмін відбудеться ще до кінця серпня. Крім того, цю інформацію виданню нібито підтвердив один з українських дипломатів.

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    Передбачається, що Україні точно передадуть моряків із захоплених 25 листопада в Чорному морі бронекатерів «Бердянськ» і «Нікополь» і буксира «Яни Капу». В даному випадку російська сторона допускає, що їх звільнять на поруки українського омбудсмена Людмили Денисової.

    При цьому не виключено, що Києву передадуть і інших, у тому числі і тих, хто вже отримав вироки і відбуває покарання.

    Нагадаємо, раніше директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова, заявив, що Російська Федерація і Україна у найближчі тижні можуть провести обмін полоненими.

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