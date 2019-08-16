Політв’язня Балуха етапували до Москви – адвокат



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Причини, з яких Балуха етапували до Москви, адвокату не відомі

Сестрі Балуха повернувся лист, який вона надсилала у колонію № 4 міста Торжок, де утримувався політв’язень

Українського політв’язня Володимира Балуха вивезли в Москву з російської колонії № 4 міста Торжок.

Про це 16 серпня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила його адвокат Ольга Дінзе.

«Сьогодні ми встановили, що його вивезли в Москву в Слідчий ізолятор № 2. Однак не зрозуміло, який саме. Або це «Лефортово», або це «Бутирка». Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію, і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували в слідчий ізолятор», – сказала Дінзе.

Причини, з яких Балуха етапували до Москви, адвокату не відомі.

У пресслужбі управління Федеральної служби з виконання покарань Росії по Тверській області журналістам заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, пославшись на закон «Про персональні дані».

Нагадаємо, у посольстві США в Україні висловили стурбованість через повідомлення про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.