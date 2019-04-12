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    У світі

    Ле Пен почала збирати кошти для виборів до Європарламенту

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    Ле Пен обіцяє платити 5% за позики понад тисячу євро і більше - Ле Пен почала збирати кошти для виборів до Європарламенту
    Ле Пен обіцяє платити 5% за позики понад тисячу євро і більше

    Партія «Нескорена Франція» також перейшла до краудфандінгу

    У Франції праворадикальна політична партія «Національне об’єднання» на чолі з Марін Ле Пен почала кампанію зі збору коштів шляхом краудфандінгу (збір коштів з населення, здебільшого через інтернет, для фінансування виборів - ред.) Про це пише ресурс EU Observer.

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    Зазначається, що до такого кроку французькі праві були змушені вдатися на фоні відмови банків країни фінансувати їх кампанію до виборів Європарламенту.

    «Ле Пен обіцяє платити 5% за позики понад тисячу євро і більше», - повідомляють ЗМІ.

    Як повідомлялося раніше, «Національне об’єднання» вже не перша партія Франції, що розраховує на громадян в процесі фінансування своєї кампанії. Партія «Нескорена Франція» на чолі з Жаном-Люком Меланшоном також перейшла до фінансування своєї діяльності шляхом краудфандінгу.

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