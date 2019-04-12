Ле Пен почала збирати кошти для виборів до Європарламенту



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Ле Пен обіцяє платити 5% за позики понад тисячу євро і більше

Партія «Нескорена Франція» також перейшла до краудфандінгу

У Франції праворадикальна політична партія «Національне об’єднання» на чолі з Марін Ле Пен почала кампанію зі збору коштів шляхом краудфандінгу (збір коштів з населення, здебільшого через інтернет, для фінансування виборів - ред.) Про це пише ресурс EU Observer.

Зазначається, що до такого кроку французькі праві були змушені вдатися на фоні відмови банків країни фінансувати їх кампанію до виборів Європарламенту.

«Ле Пен обіцяє платити 5% за позики понад тисячу євро і більше», - повідомляють ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, «Національне об’єднання» вже не перша партія Франції, що розраховує на громадян в процесі фінансування своєї кампанії. Партія «Нескорена Франція» на чолі з Жаном-Люком Меланшоном також перейшла до фінансування своєї діяльності шляхом краудфандінгу.