Лоукостер SkyUp! відкрив продаж квитків у Париж і Ніццу з Києва і Харкова



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Фото: facebook.com/skyup.aero

Вартість квитка з Києва до Парижа - від 2 248 грн, з Харкова до Парижа - від 2 714 грн, з Києва до Ніцци - від 2 917 грн

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків до Парижа й Ніцци (Франція) з Києва та Харкова. Про це авіаперевізник повідомляє в Facebook.

«Сьогодні ми відкриваємо продаж квитків до Франції на SkyUp Airlines», - йдеться в повідомленні.

Так, рейс Київ – Париж (аеропорт Шарль-де-Голль) відкриють з 11 червня 2019 року. Він виконуватиметься щовівторка, щочетверга та щонеділі. Вартість квитка в одну сторону без багажу – від 2 248 грн.

Рейс Київ – Ніцца стартує з 12 червня 2019 року й відбуватиметься щосереди та щосуботи. Вартість квитка в одну сторону без багажу – від 2 917 грн.

За маршрутом Харків – Париж (аеропорт Шарль-де-Голль) польоти розпочнуться з 11 червня 2019 року з частотою двічі на тиждень – щовівторка та щоп’ятниці. Вартість квитка в одну сторону без багажу – від 2 714 грн.

Раніше допуск нових авіакомпаній на лінію Київ-Париж був неможливий через обмежену квоту на польоти. У січні 2019 року стало відомо, що Франція запропонувала Україні частково лібералізувати авіасполучення, збільшивши квоту з 14 до 18 рейсів на тиждень.

З французької сторони права на додаткові частоти отримала Aigle Azur, яка почне польоти між паризьким аеропортом Орлі і Борисполем з 18 квітня. В Україні 28 лютого Державіаслужба надала права на виконання додаткових рейсів МАУ, відмовивши в задоволенні заявки SkyUp і Yanair через відсутність вільних частот.

Лоукостер SkyUp Airlines заснований у червні 2017 року. Польотну програму почав здійснювати в травні 2018 року. Авіакомпанія здійснює рейси як на регулярній, так і на чартерній основі. У 2018 році пасажиропотік SkyUp Airlines становив 442 тис. осіб.