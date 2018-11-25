Лідери ЄС схвалили угоду щодо Brexit



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Угода повинна бути схвалена Палатою громад Великобританії і Європарламентом

Лідери 27 країн ЄС схвалили 585-сторінковий договір про вихід Великобританії з Євросоюзу

Глави держав і урядів 27 країн Євросоюзу схвалили угоду з Великобританією про Brexit. На позачерговому саміті в Брюсселі в неділю, 25 листопада, лідери європейських країн підтримали 585-сторінковий договір про вихід Великобританії з Євросоюзу, який був узгоджений 13 листопада.

Крім того, на зустрічі підписано політичну декларацію, яка регулює відносини між ЄС і Лондоном після Brexit.

Глава делегації ЄС на переговорах по Brexit Мішель Барньє підкреслив, що угода не зачіпає інтереси Лондона, і «ми залишимося союзниками, партнерами і друзями».

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який напередодні зустрівся в Брюсселі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, вважає, що британський парламент також підтримає угоду. У той же час він назвав Brexit трагедією як для Великобританії, так і для інших країн ЄС.

Напередодні Іспанія врегулювала з Брюсселем і Лондоном ситуацію навколо британського анклаву Гібралтар. У свою чергу Мей в зверненні до нації, опублікованому в ЗМІ, закликала співвітчизників підтримати проект угоди щодо Brexit.

Угоду з ЄС ще мають схвалити Палата громад Великобританії і Європарламент. Спостерігачі відзначають, що багато британських депутати налаштовані голосувати проти угоди.

Джерело: Deutsche Welle