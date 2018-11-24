Іспанія зняла вето з угоди про Brexit



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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зробив заяву щодо угоди із Великою Британією

Іспанія буде вести прямі переговори з Великою Британією стосовно Гібралтару

Іспанія досягла із Великою Британією домовленості, щодо Гібралтару та зняла вето з угоди про Brexit.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Reuters.

«Європа і Велика Британія погодилися на вимоги, висунені Іспанією, тому, як наслідок, Іспанія зніме вето і проголосує за Brexit», - сказав Санчес.

За його словами, питання Гібралтару - ключове для Іспанії.

«Ми зробили рішучий крок вперед і володіємо абсолютними гарантіями, щоб врегулювати конфлікт, який триває понад 300 років», - зазначив Санчес.

Він пояснив, що Іспанія буде вести прямі переговори з Великою Британією стосовно Гібралтару.

За словами Санчеса, Європейська рада і Єврокомісія виключають, що стаття 184 угоди по Brexit, яка викликала розбіжності між Мадридом і Лондоном буде застосовуватися до майбутніх відносин Гібралтару з ЄС. Дана стаття не визначала чітко, що майбутні відносини між заморською територією і Брюсселем повинні отримати схвалення Іспанії і не повинні бути врегульовані на двосторонній основі між Великою Британією та Євросоюзом.

25 листопада в Брюсселі має відбутися екстрений саміт глав держав і урядів ЄС. На ньому, як очікується, буде схвалений проект угоди по Brexit. Мадрид погрожував накласти вето на угоду, оскільки були проігноровані його зауваження стосовно Гібралтару - заморської території Великої Британії, оспорюваної Іспанією.

Раніше повідомлялося, що при відсутності змін Іспанія буде блокувати угоду по виходу Великої Британії з ЄС.