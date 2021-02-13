Лікар розповів про ризик виникнення нової пандемії

Новий вірус почне розмножуватися, так само як почав хід по планеті коронавірус - фахівець

«Можуть з’явитися нові віруси, оскільки їх еволюція не підвладна людині» – імунолог

Неможливо виключити ризик нової пандемії на сто відсотків, тому що Covid-19 продовжує змінюватися, заявив доктор медичних наук, лікар-імунолог, фахівець з особливо небезпечних інфекцій Владислав Жемчугов.

«Можуть з’явитися нові віруси, оскільки їх еволюція не підвладна людині, принаймні поки. Так само як з’явився поточний коронавірус», – сказав фахівець. При цьому він зазначив, що нині ймовірність появи нового, більш загрозливого штаму коронавірусу, дуже мала.

«Якщо йому (вірусу) буде корисно як виду, він почне розмножуватися, так само як почав хід по планеті поточний коронавірус», – сказав Перлів.

Нагадаємо, 17 січня, у Данії виявили нову мутацію коронавірусу незабаром після того, як в країну потрапив високозаразний штам, що ширився у Великій Британії. Йдеться про більш трансмісивний варіант коронавірусу, відомий як B.1.351/501Y, який був вперше виявлений в Південній Африці.

До слова, дані свіжих клінічних випробувань двох вакцин проти Covid-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий варіант коронавірусу більш стійкий до антитіл, викликаних щепленням. Найкращий спосіб запобігти подальшій еволюції вірусу – зупинити його розмноження.

Як повідомлялося, британські фахівці ідентифікували на території країни ще дві нові мутації коронавірусу Covid-19. Служба охорони здоров’я Англії зафіксувала 76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу.