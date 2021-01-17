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    У світі

    У Данії виявлено ще одну мутацію коронавірусу, окрім британської

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    У Данії виявлено ще одну мутацію коронавірусу - У Данії виявлено ще одну мутацію коронавірусу, окрім британської
    У Данії виявлено ще одну мутацію коронавірусу

    Йдеться про більш трансмісивний варіант коронавірусу, відомий як B.1.351/501Y, який був вперше виявлений в Південній Африці

    У Данії виявили нову мутацію коронавірусу незабаром після того, як в країну потрапив високозаразний штам, що ширився у Великою Британією.

    Про це повідомив Державний інститут щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, передає Deutsche welle.

    Йдеться про більш трансмісивний варіант коронавірусу, відомий як B. 1.351/501y, який був вперше виявлений в Південній Африці.

    Це був перший випадок зараження даним штамом вірусу в країні.

    Тим часом, кількість інфікованих «британським варіантом» коронавірусу в Данії сягнула 256 людей.

    Варто зазначити, що «британська мутація» Covid-19 у Данії була зафіксована кілька тижнів тому. Вважається, що вона є на 70% більш заразною, ніж звичайна.

    Зазначимо, вчені Кенійського медичного дослідницького інституту заявили, що у Кенії наразі циркулюють 20 варіантів вірусу SARS-CoV-2. Науковці повідомили, що нйбільше поширюються чотири варіанти, які з'явилися ще в березні 2020 року. Водночас один із цих варіантів мутував і «викликає занепокоєння» у дослідників.

    Теги: Данія коронавірус
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