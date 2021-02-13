Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 5182 нових хворих на коронавірус
Найбільше нових хворих зафіксовано в Івано-Франківській та Закарпатській областях
Минулої доби в Україні зафіксовано 5182 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов
Також за минулу добу було госпіталізовано 1889 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 111 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 6144 особи.
Здійснено тестувань за добу – 40806 (зокрема методом ПЛР – 25059, методом ІФА – 15747).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 268 049 осіб;
- одужало – 1 112 299 осіб;
- летальних випадків – 24 285;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4773 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.
Минулої доби було госпіталізовано дві тисячі людей з діагнозом ковід. Від ускладнень хвороби померли 116 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 7211 осіб.