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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 5182 нових хворих на коронавірус

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    За весь час пандемії в Україні захворіло 1268049 осіб - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 5182 нових хворих на коронавірус
    За весь час пандемії в Україні захворіло 1268049 осіб

    Найбільше нових хворих зафіксовано в Івано-Франківській та Закарпатській областях

    Минулої доби в Україні зафіксовано 5182 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов

    Також за минулу добу було госпіталізовано 1889 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 111 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 6144 особи.

    Здійснено тестувань за добу – 40806 (зокрема методом ПЛР – 25059, методом ІФА – 15747).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 268 049 осіб;
    • одужало – 1 112 299 осіб;
    • летальних випадків – 24 285;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4773 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.

    Минулої доби було госпіталізовано дві тисячі людей з діагнозом ковід. Від ускладнень хвороби померли 116 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 7211 осіб.

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    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
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