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    Степанов запевнив, що китайську вакцину Sinovac завезуть в Україну протягом 30 днів

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    Степанов запевнив, що китайську вакцину Sinovac завезуть в Україну протягом 30 днів

    Глава МОЗ запевнив, що Sinovac буде безкоштовною в Україні

    Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac буде в Україні впродовж наступного місяця.

    Про це заявив глава Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

    «Sinovac – нею прищеплюються в Туреччині, Бразилії, Індонезії. Ми чекаємо, вона зареєстрована 6 лютого в Китаї, і протягом 30 днів повинна бути (в Україні - ред). З доведеною ефективністю не менше 70%. Ми побачимо документи, вони їх тільки 11 лютого подали на реєстрацію. У досьє повинні бути загальні результати щодо клінічної ефективності», – сказав Степанов.

    Глава МОЗ запевнив, що Sinovac буде безкоштовною в Україні і доступною згідно з календарем щеплення, вони «увіллються» в інші вакцини.

    Перші постачі вакцини очікуються в понеділок, 15 лютого. Україна в рамках глобального механізму COVAX розраховує отримати від 8 до 16 млн доз вакцини від коронавірусу, чого вистачить для вакцинації 4−8 млн українців.

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

    Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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    Теги: документи Україна Максим Степанов щеплення імунітет вакцинація коронавірус
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