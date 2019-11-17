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    У світі

    Білий дім повідомив результати медобстеження Трампа

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    <p>&laquo;Президент&nbsp;залишається здоровим, енергійним і не&nbsp;має скарг&raquo;,&nbsp;&mdash; йдеться в&nbsp;заяві Білого дому</p> - Білий дім повідомив результати медобстеження Трампа

    «Президент залишається здоровим, енергійним і не має скарг», — йдеться в заяві Білого дому

    Медобстеження показало, що американський лідер здоровий

    Білий дім розповів про результати медичного обстеження президента США Дональда Трампа, яке стало несподіванкою для журналістів.

    Як повідомляє CBSNews з посиланням на офіційну заяву, медобстеження показало, що лідер США здоровий.

    «Президент залишається здоровим, енергійним і не має скарг, про що свідчать його неодноразові енергійні виступи перед тисячами американців кілька разів на тиждень», — йдеться в заяві Білого дому.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у суботу неочікувано відвідав Національний військовий медичний центр Волтер-Рід для планового щорічного медогляду.

    У Білому домі повідомляли, що Трамп не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я, і не існує якихось певних правил проведення медичного обстеження президента.

    Попереднє медобстеження Трамп пройшов у лютому. За його результатами здоров'я президента США охарактеризували як «загалом дуже хороше».

    здоров'я США Дональд Трамп лікарня президент
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