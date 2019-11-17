Білий дім повідомив результати медобстеження Трампа
«Президент залишається здоровим, енергійним і не має скарг», — йдеться в заяві Білого дому
Медобстеження показало, що американський лідер здоровий
Білий дім розповів про результати медичного обстеження президента США Дональда Трампа, яке стало несподіванкою для журналістів.
Як повідомляє CBSNews з посиланням на офіційну заяву, медобстеження показало, що лідер США здоровий.
«Президент залишається здоровим, енергійним і не має скарг, про що свідчать його неодноразові енергійні виступи перед тисячами американців кілька разів на тиждень», — йдеться в заяві Білого дому.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у суботу неочікувано відвідав Національний військовий медичний центр Волтер-Рід для планового щорічного медогляду.
У Білому домі повідомляли, що Трамп не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я, і не існує якихось певних правил проведення медичного обстеження президента.
Попереднє медобстеження Трамп пройшов у лютому. За його результатами здоров'я президента США охарактеризували як «загалом дуже хороше».