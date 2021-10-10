Літак зі співробітниками МОЗ розбився у Болівії

Літак розбився майже відразу після зльоту, усі загинули

На борту були спеціалісти, які досліджували малярію

Шестеро людей загинули в результаті аварії літака ВПС Болівії, на борту якого були співробітники міністерства охорони здоров'я країни. Про це повідомив президент країни Луїс Арсе.

«Ми вражені авіакатастрофою в Департаменті Пандо, в якій загинули шестеро людей. Ми доручили відповідальним органам з'ясувати причини аварії», – написав глава держави в Twitter. Він також висловив співчуття сім'ям загиблих.

Estamos consternados por el accidente aéreo acaecido en Pando, en el que seis personas perdieron la vida. Hemos instruido a las instancias correspondientes el esclarecimiento de las causas del siniestro. Expresamos nuestro sentido pésame a las familias de las víctimas. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 9, 2021

Як повідомило відомство, на борту літака знаходилися четверо фахівців МОЗ і підвідомчого Національного інституту лабораторій охорони здоров'я, «які займалися дослідженнями, що стосуються боротьби із захворюваннями денге і чикунгунья».

В результаті події також загинули двоє пілотів.

Заступник командира поліції Болівії полковник Луїс Куевас розповів, що літак розбився і врізався в дерево лише через сім хвилин після зльоту з муніципалітету Ріберальта.

«Усі пасажири та екіпаж загинули в результаті інциденту», – сказав він, додавши, що причини катастрофи розслідуються.

Заступниця міністра сприяння, епідеміологічного нагляду та традиційної медицини Міністерства охорони здоров’я Марія Рене Кастро написала у Twitter:

«З жалем повідомляємо, що літак, який перевозив групу Міністерства охорони здоров’я з Ріберальти до Кобії, постраждав. Наші колеги проводили оцінку малярії, виконуючи дуже важливу функцію для країни».

За попередніми даними, літак розбився незабаром після вильоту з містечка Ріберальта. Фахівців повинні були доставити в місто Кобіха, звідки вони планували вилетіти комерційним рейсом в інший населений пункт.

Раніше у Болівії автобус зірвався з обриву висотою 150 метрів. В результаті події загинули щонайменше 31 особа.

Аварія трапилася з автобусом, який слідував в Сукре з стельові.