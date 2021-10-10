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    Літак зі співробітниками МОЗ розбився у Болівії

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    Літак розбився майже відразу після зльоту, усі загинули - Літак зі співробітниками МОЗ розбився у Болівії
    Літак розбився майже відразу після зльоту, усі загинули
    ілюстративне фото з відкритих джерел

    На борту були спеціалісти, які досліджували малярію

    Шестеро людей загинули в результаті аварії літака ВПС Болівії, на борту якого були співробітники міністерства охорони здоров'я країни. Про це повідомив президент країни Луїс Арсе.

    «Ми вражені авіакатастрофою в Департаменті Пандо, в якій загинули шестеро людей. Ми доручили відповідальним органам з'ясувати причини аварії», – написав глава держави в Twitter. Він також висловив співчуття сім'ям загиблих.

    Як повідомило відомство, на борту літака знаходилися четверо фахівців МОЗ і підвідомчого Національного інституту лабораторій охорони здоров'я, «які займалися дослідженнями, що стосуються боротьби із захворюваннями денге і чикунгунья».

    В результаті події також загинули двоє пілотів.

    Заступник командира поліції Болівії полковник Луїс Куевас розповів, що літак розбився і врізався в дерево лише через сім хвилин після зльоту з муніципалітету Ріберальта.

    «Усі пасажири та екіпаж загинули в результаті інциденту», – сказав він, додавши, що причини катастрофи розслідуються.

    Заступниця міністра сприяння, епідеміологічного нагляду та традиційної медицини Міністерства охорони здоров’я Марія Рене Кастро написала у Twitter:

    «З жалем повідомляємо, що літак, який перевозив групу Міністерства охорони здоров’я з Ріберальти до Кобії, постраждав. Наші колеги проводили оцінку малярії, виконуючи дуже важливу функцію для країни».

    За попередніми даними, літак розбився незабаром після вильоту з містечка Ріберальта. Фахівців повинні були доставити в місто Кобіха, звідки вони планували вилетіти комерційним рейсом в інший населений пункт.

    Раніше у Болівії автобус зірвався з обриву висотою 150 метрів. В результаті події загинули щонайменше 31 особа.

    Аварія трапилася з автобусом, який слідував в Сукре з стельові.

    Теги: літак аварія Twitter президент місто
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    Літак зі співробітниками МОЗ розбився у Болівії