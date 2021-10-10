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    Економіка та фінанси

    Картину Пікассо в Гонконзі продали за $24,6 млн

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    Картина Жінка навпочіпки - Картину Пікассо в Гонконзі продали за $24,6 млн
    Картина Жінка навпочіпки
    Фото: twitter.com/Sothebys

    На картині Пікассо зобразив свою другу дружину Жаклін Рок

    Картину відомого митця Пабло Пікассо Жінка навпочіпки продали на аукціоні в Гонконзі за 24,6 млн доларів. Картина була написана у 1954 році. Про це повідомили в аукціонному домі Sotheby’s.

    «Лот проданий за 191 651 000 гонконгських доларів ($24,6 млн)», – говориться у повідомленні аукціонного дому Sotheby's.

    На картині Пікассо зобразив свою другу дружину Жаклін Рок. Їхній шлюб тривав 11 років, аж до смерті Пікассо, який створив понад 400 її портретів.

    Портрет Жаклін, другої дружини і музи художника, датований 1954 роком. Це полотно розміром 92 на 73 сантиметри з автографом автора. Робота написана за один день в момент творчого «припливу».

    Ця робота багато років зберігалася в приватній колекції Пікассо і рідко з'являлася на публіці.

    Традиційно дані покупця не розголошуються.

    Також на торгах за $9 млн з молотка пішов натюрморт нідерландського художника Вінсента Ван Гога.

    Теги: шлюб Twitter жінка
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    Картину Пікассо в Гонконзі продали за $24,6 млн