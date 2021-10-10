Картину Пікассо в Гонконзі продали за $24,6 млн

На картині Пікассо зобразив свою другу дружину Жаклін Рок

Картину відомого митця Пабло Пікассо Жінка навпочіпки продали на аукціоні в Гонконзі за 24,6 млн доларів. Картина була написана у 1954 році. Про це повідомили в аукціонному домі Sotheby’s.

«Лот проданий за 191 651 000 гонконгських доларів ($24,6 млн)», – говориться у повідомленні аукціонного дому Sotheby's.

#AuctionUpdate: Sotheby’s sets a new record for #Picasso in Asia for the 2nd consecutive season! Femme Accroupie, the loving portrait of his second wife and muse, Jacqueline, just sold for HK$191m/ US$24.6m in Hong Kong. pic.twitter.com/7aQY9Gauh4 — Sotheby's (@Sothebys) October 9, 2021

На картині Пікассо зобразив свою другу дружину Жаклін Рок. Їхній шлюб тривав 11 років, аж до смерті Пікассо, який створив понад 400 її портретів.

Портрет Жаклін, другої дружини і музи художника, датований 1954 роком. Це полотно розміром 92 на 73 сантиметри з автографом автора. Робота написана за один день в момент творчого «припливу».

Ця робота багато років зберігалася в приватній колекції Пікассо і рідко з'являлася на публіці.

Традиційно дані покупця не розголошуються.

Також на торгах за $9 млн з молотка пішов натюрморт нідерландського художника Вінсента Ван Гога.