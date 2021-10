Картину Пікассо в Гонконзі продали за $24,6 млн

Картину відомого митця Пабло Пікассо Жінка навпочіпки продали на аукціоні в Гонконзі за 24,6 млн доларів. Картина була написана у 1954 році. Про це повідомили в аукціонному домі Sotheby’s.

«Лот проданий за 191 651 000 гонконгських доларів ($24,6 млн)», – говориться у повідомленні аукціонного дому Sotheby's.

#AuctionUpdate: Sotheby’s sets a new record for #Picasso in Asia for the 2nd consecutive season! Femme Accroupie, the loving portrait of his second wife and muse, Jacqueline, just sold for HK$191m/ US$24.6m in Hong Kong. pic.twitter.com/7aQY9Gauh4