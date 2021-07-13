У Болівії автобус впав з обриву, понад 30 людей загинули

У Болівії 31 людина загинула унаслідок падіння автобуса з обриву

Загинула 31 особа, ще десять людей постраждали

У Болівії автобус зірвався з обриву висотою 150 метрів. В результаті події загинули щонайменше 31 особа. Про це повідомляє Unitel з посиланням на джерела в поліції.

Аварія трапилася з автобусом, який слідував в Сукре з стельові.

Загинула 31 особа, ще десять людей постраждали. Двоє людей перебувають у важкому стані.

На місці події працюють рятувальники і поліція.

Tragedia en Sucre: Se eleva a 31 el número de muertos en embarrancamiento de bus https://t.co/oDN0MP7yq7 — Unitel Bolivia (@unitelbolivia) July 12, 2021

До слова, нещодавно молодик викрав виручку та забрав товар із приміщення автозаправки на вулиці Святошинській у Києві.

12 липня у будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 6, корп. 3 в Оболонському районі столиці сталася пожежа. У квартирі виникло загоряння електросамоката, який у той час заряджався, вогонь поширився на другий електросамокат, що стояв поруч.

У ніч на 12 липня сталась пожежа на території підприємства на пров. Куренівському, 15-А в Оболонському районі Києва. На відкритій території горіли три екскаватори JCB. Внаслідок пожежі екскаватори згоріли вщент.