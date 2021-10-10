Трамп переплутав Пакистан і Афганістан у своїй промові на мітингу

Дональд Трамп на мітингу в Айові

Політик сказав, що Росія і Китай нібито вже розібрали і вивчили покинуту американську техніку

Колишній президент США Дональд Трамп заявив на мітингу в Айові, що «Сполучені Штати покинули дорогі вертольоти при виході з Пакистану», критикуючи дії адміністрації Байдена щодо виведення американських військ з Афганістану.

«Ми перебудували армію, і це було складніше, ніж вивести війська з Пакистану ... З ... з Афганістану», - переплутав Трамп, який також критикує Байдена за незв'язність мови.

Політик сказав, що Росія і Китай нібито вже розібрали і вивчили покинуту американську техніку.

Трамп упевнений, що завдяки цьому Росії і Китаю вдасться створити кращу техніку.

Раніше президент США Джо Байден під час виступу в штаті Іллінойс назвав жінку-мера Чикаго Лорі Лайтфут «містером».

Раніше президент Байден втрапив у черговий конфуз (фото). Вся Америка дізналася, що знаходиться на підборідді її президента.

Також є відео, як президент Байден, ймовірно, заблукав у Білому домі.

Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

Під час президентських перегонів 2020 року тодішній президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.