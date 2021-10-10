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    Трамп переплутав Пакистан і Афганістан у своїй промові на мітингу

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    Дональд Трамп на мітингу в Айові - Трамп переплутав Пакистан і Афганістан у своїй промові на мітингу
    Дональд Трамп на мітингу в Айові
    Фото: скріншот відео

    Політик сказав, що Росія і Китай нібито вже розібрали і вивчили покинуту американську техніку

    Колишній президент США Дональд Трамп заявив на мітингу в Айові, що «Сполучені Штати покинули дорогі вертольоти при виході з Пакистану», критикуючи дії адміністрації Байдена щодо виведення американських військ з Афганістану.

    «Ми перебудували армію, і це було складніше, ніж вивести війська з Пакистану ... З ... з Афганістану», - переплутав Трамп, який також критикує Байдена за незв'язність мови.

    Політик сказав, що Росія і Китай нібито вже розібрали і вивчили покинуту американську техніку.

    Трамп упевнений, що завдяки цьому Росії і Китаю вдасться створити кращу техніку.

    Раніше президент США Джо Байден під час виступу в штаті Іллінойс назвав жінку-мера Чикаго Лорі Лайтфут «містером».

    Раніше президент Байден втрапив у черговий конфуз (фото). Вся Америка дізналася, що знаходиться на підборідді її президента.

    Також є відео, як президент Байден, ймовірно, заблукав у Білому домі.

    Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

    Під час президентських перегонів 2020 року тодішній президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

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    Теги: Росія США Китай Дональд Трамп президент час
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    Трамп переплутав Пакистан і Афганістан у своїй промові на мітингу