Трамп переплутав Пакистан і Афганістан у своїй промові на мітингу
Політик сказав, що Росія і Китай нібито вже розібрали і вивчили покинуту американську техніку
«Ми перебудували армію, і це було складніше, ніж вивести війська з Пакистану ... З ... з Афганістану», - переплутав Трамп, який також критикує Байдена за незв'язність мови.
Політик сказав, що Росія і Китай нібито вже розібрали і вивчили покинуту американську техніку.
Трамп упевнений, що завдяки цьому Росії і Китаю вдасться створити кращу техніку.
Раніше президент США Джо Байден під час виступу в штаті Іллінойс назвав жінку-мера Чикаго Лорі Лайтфут «містером».
Раніше президент Байден втрапив у черговий конфуз (фото). Вся Америка дізналася, що знаходиться на підборідді її президента.
Також є відео, як президент Байден, ймовірно, заблукав у Білому домі.
Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».
Під час президентських перегонів 2020 року тодішній президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.