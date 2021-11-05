Літаки НАТО супроводжували корабель Шостого флоту ВМС США у Чорному морі

Винищувачі забезпечили контроль та підтримку силами НАТО у повітрі

Авіація союзників НАТО разом із літаками F-15E ВПС США в рамках повітряно-морського співробітництва супроводжувала корабель ВМС США Mount Whitney під час його походу в акваторію Чорного моря, повідомила пресслужба Альянсу.

В операції брали участь американські винищувачі F-15E Strike Eagles, які базуються в Румунії та Болгарії в рамках навчань Castle Forge.

«Багатонаціональні повітряно-морські місії демонструють здатність НАТО формувати об’єднані сили для швидкого реагування», – сказав командувач повітряних сил союзників генерал Джефф Харрігіан та додав, що «літаки AEW союзників забезпечили контроль та підтримку силами НАТО у повітрі, надавши екіпажам та командирам можливість ефективно реагувати на будь-які потенційні загрози».

«Такий контроль над повітряним та морським простором забезпечує свободу навігації у міжнародних повітряних та водних просторах. Чорне море є найважливішим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності у всій Європі. Літаки та кораблі Альянсу регулярно працюють у Чорному морі, взаємодіючи з союзними країнами, включаючи Болгарію, Румунію та Туреччину, а також з такими партнерами, як Україна та Грузія», – йдеться в повідомленні.



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