Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море

Есмінець працюватиме з союзниками з НАТО та партнерами в регіоні

У Чорне море прямує Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту у понеділок.

«Флагман Шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) з персоналом Шостого флоту та НАТО розпочав свій перехід на північ у Чорне море, де він працюватиме з нашими союзниками з НАТО та партнерами в регіоні», – йдеться повідомленні, оприлюдненому у Twitter.

Флагман USS MountWhitney – другий командний корабель типу «Блю Рідж», флагманський корабель Шостого флоту ВМС США. Розпочав службу 16 січня 1971 року. Названий на честь гори Вітні, найвищої гори хребта Сьєрра-Невада, що у штаті Каліфорнія.

Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 р. брав участь в операції на Гаїті. З 2005 року флагманський корабель Шостого флоту США, базується в італійському порту Гаета.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.