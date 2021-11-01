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    Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море

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    Флагман USS MountWhitney &ndash; другий командний корабель типу &laquo;Блю Рідж&raquo;, флагманський корабель Шостого флоту ВМС США - Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море
    Флагман USS MountWhitney – другий командний корабель типу «Блю Рідж», флагманський корабель Шостого флоту ВМС США
    фото Twitter Шостого флоту

    Есмінець працюватиме з союзниками з НАТО та партнерами в регіоні

    У Чорне море прямує Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту у понеділок.

    «Флагман Шостого флоту USS MountWhitney (LCC 20) з персоналом Шостого флоту та НАТО розпочав свій перехід на північ у Чорне море, де він працюватиме з нашими союзниками з НАТО та партнерами в регіоні», – йдеться повідомленні, оприлюдненому у Twitter.

    Флагман USS MountWhitney – другий командний корабель типу «Блю Рідж», флагманський корабель Шостого флоту ВМС США. Розпочав службу 16 січня 1971 року. Названий на честь гори Вітні, найвищої гори хребта Сьєрра-Невада, що у штаті Каліфорнія.

    Брав участь в операціях в Атлантичному океані, Середземному, Карибському морях, Індійському океані. У 1994 р. брав участь в операції на Гаїті. З 2005 року флагманський корабель Шостого флоту США, базується в італійському порту Гаета.

    Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

    Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.

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    Теги: МЗС Чорне море США міністр НАТО Сергій Лавров військові корабель ВМС море
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    Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море