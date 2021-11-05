Американський генерал дав пораду українським військовим для наближення до НАТО

Генерал Ходжес: офіцери з англійською мовою допоможуть наблизити Україну до членства в НАТО

Ходжес зазначив, що якщо офіцери зможуть спілкуватися англійською мовою, то «це окупить величезні дивіденди»

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес дав пораду українським військовим, який допоможе наблизити країну до членства в НАТО. Про це Ходжес розповів в ефірі YouTube-каналу «Ісландія».

За словами американського генерала, необхідно оновити офіцерський склад військ України молодими військовими, які володіють англійською мовою.

«Офіцери, яким необхідно надавати можливість вивчати англійську мову, оскільки вони виконуватимуть все більше і більше операцій із західними збройними силами, особливо, якщо ми продовжуємо рухатися до членства в НАТО», – сказав він.

Ходжес додав, що якщо офіцери зможуть спілкуватися англійською мовою, то «це окупить величезні дивіденди».

Зазначимо, на днях Кремль заявив, що «НАТО не зацікавлене у розвитку співробітництва та двосторонніх відносин із Росією». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 31 жовтня обурився, що від Альянсу не надходить жодних сигналів про готовність відновити діалог

Раніше голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ.

До слова, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО.

Столтенберг зауважив, що за останнє десятиліття розширення НАТО тільки «принесло мир і стабільність по всій Європі».

Нагадаємо, Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада. За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.

Раніше Росія влаштувала «антинатовську істерію». Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що НАТО продовжує займатися мілітаризацією України, на території якої вже налічується близько десяти місць дислокації військових альянсу.

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